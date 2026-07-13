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外資調升全新目標價 基板危機將會緩解
澳系券商預期全新（2455）多個laser專案將於2027年投入量產，預期明年營收將大於PD，100mW 連續波（CW）雷射已進入量產（MP），而 EML 專案正於7月進行送樣，並預計在2026年底前放量，為明年營收和毛利率帶來上行空間。
該券商認為，基板危機將會緩解，因為多家海外基板供應商正積極擴產。上修2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）至5.6/11/17，以後年35xPE評價，同步升目標。
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