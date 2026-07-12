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中砂 挑價內外15%

經濟日報／ 記者高瑜君整理

中砂（1560）6月合併營收8.32億元，月增0.4％、年增16.3％；上半年合併營收為47.85億元，年增23％。法人指出，受惠先進製程需求續強，帶動鑽石碟需求，再生晶圓漸轉往高階產品組合，此外，ABU業務自第1季持續復甦。

展望今明年，法人認為，三大事業部皆見成長動能，除出貨量提升，亦受惠單價提升及產品組合轉佳。中長期來看，持續看好在半導體材料族群中，具有獨占或寡占地位的廠商。中砂鑽石碟於N3市占率達七成；N2達八成，產能擴增將優先受惠；A16鑽石碟需求相較於N2製程將增加15%-20%。權證券商建議，看好中砂後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日逾四個月的認購權證，參與這波偏多行情。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

中砂 鑽石 營收

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