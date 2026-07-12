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台積電法說在即 外資關注五大焦點...目標價最高喊上3800元

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台積電法說在即 外資關注五大焦點…目標價最高喊上3800元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台積電（2330）法說在即，外資聚焦五大議題。路透
台積電（2330）法說在即，外資聚焦五大議題。路透

台積電（2330）法說在即，外資聚焦五大議題。整體來看，法人看好台積電在先進製程與先進封裝享有領導地位。AI 及高效能運算（HPC）需求大，將成為台積電未來多年的結構性成長驅動力。

第一個議題是營收及獲利展望。花旗證券指出，台積電在本周的法說上，很可能同步調高今年營收成長目標與長期營收年複合成長率（CAGR）。花旗將台積電目標價從2,875元一口氣上調到3,800元，為法人圈中最高，並預估台積電2026-2028年每股稅後純益（EPS）各為106.15元、148.69元、198.42元，毛利率維持67%。

摩根大通證券（小摩）將台積電目標價從2,500元上調到3,100元，將2024–2029 年資料中心AI營收CAGR從59%上修至 69%，高於台積電官方預估的57-59%。台積電第2季毛利率預估為69.5%，從今年下半年到明年上半年，毛利率都可望維持在65-70%的高檔區。

二是資本支出。台積電先前預估今年資本支出介於520-560億美元，摩根士丹利證券（大摩）認為，台積電在法說會上將調高資本支出到560億美元。小摩上修台積電2026年資本支出到580 億美元，2027年調高到780 億美元，2028年為840 億美元，三年合計約2,190 億美元，遠高於2023–2025年的 1,010 億美元。

三是先進製程。花旗預估，台積電今年3奈米產能將達每月17萬片，到2028 年突破 20 萬片。到2028 年，A14、2奈米/A16、3奈米合計月產能達35–40萬片。小摩更預估，台積電2028年底3奈米月產能將達24萬片。

四是先進封裝。花旗預估，台積電CoWoS 產能2027年預計達每月20 萬片；系統整合單晶片（SoIC）月產能至2028年擴增到7–8 萬片；CoPoS 預計 2029–2030 年量產，初期月產4–5萬片。

五是全球據點與產能配置。法人預估，台積電將持續在台灣、美國、日本、德國擴張產能。其中，美國亞利桑那將進展至3奈米，後續導入2奈米/A16；日本廠則預期2028年量產3奈米。

台積電 花旗 小摩 大摩

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