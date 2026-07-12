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鋼市供需疲弱 台廠警戒

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

大陸龍頭廠寶鋼最新盤價每公噸漲人民幣50元，主要反應鋼廠檢修支撐行情小幅走高，但整體鋼市受制天候強降雨干擾、季節性需求低迷，鋼鐵景氣供需雙弱，內外銷買氣鈍化恐要拉長，中鋼（2002）、燁輝、裕鐵、新光鋼等大廠適當調整庫存靜觀其變。

中鋼專家指出，颱風登陸浙江、大陸南方持續強降雨影響下，建築工地施工進度放緩，建材需求呈現明顯季節性降溫。

另一方面，供給端同步收縮，多家鋼廠趁傳統淡季陸續安排高爐停產檢修，不少鋼廠仍承受虧損壓力，市場供應增幅受到抑制，庫存累積速度低於市場原先預期，帶動鋼材價格維持小幅走揚。

影響所及，隨著供給減少，大陸龍頭廠寶鋼最新8月盤價每公噸小漲人民幣50元，反應供需變化。

上市鋼廠主管說，每年7、8月原本就是建築鋼材傳統需求淡季，今年又受到連續降雨及颱風因素干擾，不少工程施工進度延後，終端採購態度轉趨保守，市場交易以剛性需求為主，短期缺乏大量補庫動能。

由於原料成本維持相對高檔，部分鋼廠生產仍處於虧損狀態，使得不少業者選擇安排設備歲修或高爐檢修，以降低產量並改善營運效率，預期未來一段時間高爐檢修仍將持續，建材供應量有機會進一步下降，對鋼價形成重要支撐。

中鋼、燁輝、裕鐵、新光鋼等大廠預測，短期鋼市將延續區間震盪走勢，價格以穩中偏強、小幅波動為主，後續仍須持續觀察天候改善情況、鋼廠減產幅度，以及終端工程需求是否隨季節轉換而逐步回溫。

燁輝 中鋼 新光鋼

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