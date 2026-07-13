一周盤前股市解析／CPO、無人機概念 吸睛

台股上周四（9日）雖在美伊戰火再度點燃、油價大漲，但美國半導體股價走強中，跳空開高向上震盪、最高到46,064點、上漲330點，但隨即遭遇前波高檔獲利解套賣壓，指數終場下跌379點、以45,354點作收，而10日凌晨收盤的台指期夜盤反彈，有望助力今日走勢。

統一投顧協理陳晏平指出，中東緊張再起，油價上漲，加上外資連六日賣超台股，期貨淨空單仍逾8萬口，但輝達新推出Vera CPU逐步擴大市占、SpaceX獲准發射高達10萬顆的第三代星鏈衛星、本周尚有台積電（2330）法說及生技大展題材，台股長多格局未變。

短期技術及籌碼面凌亂，操作建議保持適度資金彈性，避免過度槓桿，選股以流動性佳的中大型AI權值股為主。長線追蹤族群包括台積電及先進製程／封裝、高速傳輸、載板與PCB、機箱滑軌、功率半導體、特用化學及自行車等族群。

台新投顧協理范婉瑜表示，中東緊張氣氛再度升溫，拖累外資連續賣超，使台股電子股暫時轉弱，靜待止穩後，後市若能補量上攻，指數仍有機會上探高點，操作先留意看好族群，如軍工、封測廠、矽晶圓廠、功率半導體、BBU概念股。

第一金投顧協理黃奕銓指出，台股短線陷入震盪，市場對急漲後的修正壓力保持高度警戒，盤勢反攻需搭配量能增長化解壓力，等待大盤站回月線，若短期無法站回月線，則整體修正時間恐拉長，本周台積電法說會，市場聚焦其營收及整體獲利展望，關注半導體、PCB載板、CPO、記憶體、無人機、機器人等類股，保持風險控管，伺機布局。