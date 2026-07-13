被動元件、IC 載板 可留意

第2季的財報周將從本周啟動。以彭博資訊的預估來看，S&P500企業前季獲利預估年增23.6%，本季會略下滑，第4季再拉高。

就各產業別來看，受到中東戰爭帶動油價上漲挹注，能源類股獲利預估成長121.2%，但以近期油價趨勢來看，即使川普總統上周又宣稱對伊朗和談無效重啟攻擊，且俄羅斯歐洲區的石化廠經過烏克蘭無人機近兩個月持續打擊之下，產能大幅受損，導致這個全球第三大產油國全國大缺油，但研判油價要再創新高難度頗大，或許能源類將是這次財報周可能下修較大的類股。

S&P500企業中與台股關係最密切的半導體類，目前預估前季獲利年增133%，分析師也預估，接下來兩季在新產能增加有限且報價維持高檔之下，都將維持在100%以上成長。

但宜注意，由於廠商逐漸把上漲的成本向終端產品反應，下游半導體耗用量最大的手機與PC供應商對下半年的銷售多偏保守；由於廠商上半年為防止缺料均已提前拉貨，且AI所需的記憶體多已改採長約鎖定，下半年上游元件漲價的動能恐不如上半年。

台股財報周本周將由台積電（2330）啟動，三星與Intel搶單的影響、矽光子進度、新廠建廠進度是否加速以降低拿不到產能的客戶持續流向競爭對手的風險、以及為反應成本的增加而調漲報價的幅度有多大，是法人關注的重心。由於外資7月起已開始以台積電2028年預估EPS來給予目標價，但市場接受度似乎仍不高。

台積電股價陷於盤整是台股近期裹足不前的主因，此外，繼馬斯克的xAI之後，臉書也宣布擬出售剩餘的算力來挹注獲利，再度挑動市場AI泡沫論的神經。

但另一方面，由於Token成本劇增，美國科技業者紛紛啟動分流，鼓勵旗下工程師在一些強度不高的AI應用改用成本低廉的大陸模型，最後也導致大陸算力逐漸吃緊，逼得官方要求業者限制國外使用者的呼叫，也傳出擬開放陸企購買輝達的H200晶片以彌補中芯產能難以滿足中系眾多AI相關晶片公司投片需求的痛點。

由於中國大陸AI業者即使成本相對美系業者低廉，但在整體AI算力的投資總規模與美系大廠相較仍少很多，預期仍有迎頭趕上的壓力。

其次，近期多家AI業者包括DeepSeek、智譜等均表達擬跨足自行設計AI加速晶片的趨勢。如此一來，高階晶圓代工產能僧多粥少的情況下，這些少量多樣的小型訂單其實並不利於習慣大量生產的三星與Intel；加上台積電在EUV機台的總量上仍遠多於競爭對手，這將是客戶想要轉單時，必須考量的風險。台積電的本業同業競爭的雜音有，但基本盤仍穩固。

近期股市波動的另一個因素是受韓股動輒暴漲或熔斷，引發市場擔心國內部分投資人透過理財周轉金加大槓桿前進股市的風險。以央行最新數據顯示，行庫近11個月這類理財周轉金需求暴增了1.7兆元，遠高於房市之1.3兆元水準，是否因此醞釀政策調整值得留意，畢竟高估值需靠資金來推動。

由於主流類股在靜待財報給出下一步多空訊號，加上量縮之際，短線資金有轉戰底部出現的生技、傳產、工業電腦、軍工等類股的跡象。但我們認為科技業者仍持續看好AI應用前景，且持續籌資投入算力建設，因此，近期股價拉回修正完短線急漲所致的正乖離後，仍是投資人後續操作時可以考慮優先回補的方向。

漲價議題仍在的矽晶圓族群、受限擴產設備供應不及的被動元件族群、以及各家搶入ASIC，未來封裝所需IC載板前景仍持續看好，相關供應鏈可留意。

（作者是群益投顧董事長）