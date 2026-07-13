晟田、精剛 營運前景俏

全球航太需求旺，波音、空中巴士（Airbus）在手訂單維持高檔、交機量穩步提升，台鏈供應商晟田（4541）與精剛同步受惠。其中，晟田航太訂單穩健成長，6月營收創歷史新高；精剛則受惠航太特殊鋼需求增溫，加上軍工、能源等市場同步支撐，下半年營運展望看俏。

除航太業務外，晟田半導體零組件出貨同步成長，受惠客戶持續擴大資本支出，形成雙引擎成長。

從基本面來看，晟田6月營收1.99億元，年增58.7%，改寫單月新高紀錄；累計上半年營收約10億元，年增33.3%。第2季航太產品組合轉好且半導體零件業務占比提升，毛利率有望回升，以剛公布的5月自結損益為例，單月繳出稅後純益0.32億元佳績，每股純益0.47元，第2季獲利數字將可望同步走高。

晟田近年亦積極布局飛機結構件及複合材料，市場也將其視為無人機概念股。隨著全球無人機需求快速擴張，相關航太零組件市場可望同步受惠。

另一家航太供應鏈業者精剛，同樣搭上全球航空景氣回升列車。法人指出，波音、空巴交機量穩步增加，帶動航太級不銹鋼、鎳基合金及高性能特殊鋼需求持續成長，精剛航太接單動能穩健，營運可望逐步升溫。

除民航市場外，各國持續提高國防預算，也推升軍工供應鏈對高強度特殊鋼材的需求，加上天然氣、石化、發電及高端工業設備等能源產業投資仍具韌性，形成特殊合金市場的另一股支撐力量。

法人表示，第3季仍受到歐美暑假及傳統淡季影響，客戶拉貨相對保守，但隨著航空維修需求增加，以及航太、軍工與能源市場需求延續，第4季特殊鋼需求可望回溫，精剛營運動能也有機會進一步增強。

整體來看，全球航空市場持續復甦，加上波音、空巴龐大的交機需求仍待消化，航太供應鏈景氣正逐步回到成長軌道。晟田受惠航太與半導體雙引擎帶動，精剛則掌握航太特殊鋼需求回升契機，在航太需求長線成長趨勢下，兩家公司營運成長力道備受市場期待。