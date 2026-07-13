能率攻機器人 傳捷報

能率（5392）集團強攻機器人再傳捷報，昨（12）日宣布轉投資美國機器人公司Mantis Robotics推出新一代雙臂工業機器人「MR-X」，鎖定製造、物流、倉儲及智慧工廠應用，大咬相關商機。

能率表示，Mantis Robotics新品預計於2026年展開試點測試，並規劃於2027年底逐步擴大商業出貨。隨著製造業缺工、智慧工廠及實體AI需求升溫，MR-X可望切入傳統工業機器人難以兼顧速度、安全與彈性的應用場域。

能率指出，MR-X採仿生雙臂設計，透過創新的觸覺感知技術，讓機器臂不需要依賴昂貴且易損壞的外部感傳器，就能在近距離內極其敏銳地感知人機互動，確保在與人類工人協作時達到100%的安全，相當具有市場競爭力。

能率集團揮軍機器人事業，旗下主要公司包括能率亞洲、佳能，及IKKA-KY等都跟著動起來，均共同投資Mantis Robotics，凸顯能率集團相當看好AI機器人市場前景。

此外，能率集團投資的另一家美國人形機器人業者Agility Robotics日前已規劃透過SPAC（特殊目的收購公司）方式進入美國資本市場，伴隨此次Mantis Robotics推出MR-X，顯示能率集團的機器人布局模式正日益擴大，打造的集團共贏生態系已驗證其可行性，並開始繳出成績。

業界人士指出，近期中國大陸機器人大廠宇樹科技剛通過上海交易所上市審查，如今Agility Robotics也即將在美國那斯達克掛牌，凸顯美、中兩強機器人籌資大戰愈演愈烈，不僅有助機器人產業加速發展，也是台廠的新契機。

Agility Robotics將是美國首家股票上市人形機器人公司，預期有機會受到全球投資人爭相投資與追捧，加上比價效應加持，該公司估值有機會突破150億美元，以能率集團投資的部位來推算，Agility Robotics掛牌後，對能率集團潛在釋股利益上看六至十倍。

Agility Robotics股東陣容堅強，除經營團隊以外，包括亞馬遜、輝達、軟銀、Sony及台灣能率集團佳能與能率亞洲均為其股東。

能率強調，未來集團將持續運用此一合作模式，由母公司能率創新居中協調，能率亞洲扮演敏銳的前哨探針，在國際市場上先行物色、投資最具技術壁壘的優質新創。