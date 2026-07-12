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台指期 三重利多護航

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股上周四（9日）震盪盤軟，終場下跌379點，收在45,354點；而10日凌晨台指期夜盤收盤時，指數上漲633點、收在46,281點，伴隨美股上漲收紅，期貨商預期將有助今日行情走勢。

期貨市場方面，上周四台指期上漲115點、至45,678點，正價差為323.39點；籌碼面部分，三大法人淨空單減少1,172口至6,798口，其中外資淨空單減少538口至80,730口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少3,018口至3,270口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI總量相去不遠。周選方面，買權賣權OI增量相當，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨表示，技術面上，台股月線震盪拉鋸，目前在波動率持續走低下，短線仍以震盪格局看待；台新期貨認為，目前台指期月線仍然維持向上走升的走勢，指數位於在月線附近來回震盪，短線先觀察能否迅速站回月線，整體線型尚未轉空。

技術面來看，台股目前以45,000點附近作為短線重要支撐，若能守穩此區，代表拉回仍屬高檔換手，盤勢有機會維持區間震盪。整體而言，台股目前較偏向急跌後的技術性修復，搭配10日凌晨台指期夜盤反彈，後續若台積電（2330）、AI伺服器與半導體權值股買盤回流，指數仍有機會維持高檔震盪。

永豐期貨指出，上周四選擇權未平倉量部分，7月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點。籌碼進入沉澱期，短線技術面遭破壞後需要時間進行修復，盤勢持續跳動下，投資人應保持觀望，待量縮並重新站穩短期均線，才是多頭重整旗鼓的訊號。

台指期 美股 台股

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