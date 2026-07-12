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智寶今年營運拚新高
動漫遊戲（ACG）IP廠智寶（7824）持續深耕IP市場，目前多元IP製片收入已進入收割階段，推升上半年營收亮眼，預料2026年營運有望再創高峰。
智寶6月營收6,429萬元，月增610.2％，年增19.2％；上半年營收1.42億元，年增44.03％，創同期新高。智寶表示，營收強勁成長主要動能，來自於多元IP製片收入步入階段性成果認列期。
智寶指出，多項跨國大型動畫與遊戲IP專案均取得突破性進展。備受全球核心玩家矚目、鎖定北美及國際市場的指標級自有大型遊戲IP開發案，隨專案階段性製作完工，第2季已順利認列製片收入，成為推升上半年累計營收跨越億元大關的關鍵。
智寶在動畫合製與多元IP版圖也持續前進，透過與日本製作委員會及國內外戰略夥伴緊密合作，多項跨國合製專案製片收入，以及衍生的分眾多元IP營運變現，亦於上半年陸續貢獻，顯示智寶已成功建立「多元化、跨平台」的內容獲利模式。
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