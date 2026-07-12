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承啟6月營收月增35% 歷史新高
板卡廠承啟（2425）昨（12）日公告6月合併營收24.08億元，創單月歷史新高，月增35.5%，並較去年同期大增375.6%。法人看好，承啟受惠AI PC及伺服器業務成長，加上產品單價提升，下半年營運將有機會續強。
承啟第2季合併營收58.81億元，為歷史單季新高，季增89.7%，並較去年同期翻倍成長；上半年合併營收89.81億元，年增116.5%。
承啟近年來持續進攻高階主機板市場，加上持續拓展工作站及伺服器業務，法人看好在AI商機推動下，承啟今年伺服器業務營運動能有機會持續升溫，並成為推動下半年業績成長的主要動能。
據了解，由於記憶體、PCB、電源管理IC及被動元件等零組件價格同步走揚，板卡價格同步邁入上升趨勢，引領板卡廠今年上半年業績繳出亮眼成績單。
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