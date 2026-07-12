承啟6月營收月增35% 歷史新高

日本央行6月中宣布升息一碼，將政策利率由0.75%調升至1%，創下1995年以來新高，正式告別長達數十年的超寬鬆貨幣政策。對此，「鉅亨買基金」表示，市場不應只聚焦「升息」本身，更重要的是升息背後代表日本經濟正逐步走出「失落30年」，未來影響日本基金表現的關鍵，將回歸經濟基本面。投資人可持續觀察薪資、消費及日圓三大訊號，並依不同經濟情境靈活調整日本基金布局策略。

2026-07-12 16:10