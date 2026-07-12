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宏碁資訊、展碁 6月創佳績

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
宏碁集團董事長陳俊聖。聯合報系資料照
宏碁集團董事長陳俊聖。聯合報系資料照

宏碁集團旗下子公司6月營收出爐，宏碁資訊（6811）、展碁皆繳出佳績。宏碁資訊6月營收15.07億元，創歷史單月新高，月增162%，年增6.6%，第2季及上半年業績亦登頂；展碁6月營收為34.61億元，為歷年最旺的6月，月增12.4%，年增50.7%。

宏碁資訊結算，第2季營收29.67億元，季增0.3%，年增17.6%；上半年營收59.24億元，年增16.1%。

展望下半年，宏碁資訊表示，隨著全球企業AI投資持續升溫，市場需求正由生成式AI生產力工具進一步邁向代理式AI（Agentic AI）應用。宏碁資訊將持續深化AI Service Provider（AI服務商）定位，積極投入企業級AI應用、雲端平台、資訊安全及數據治理等關鍵領域布局，協助企業建構更具營運韌性的數位發展基礎，掌握AI時代新商機。

研調機構IDC預估，亞太地區AI與生成式AI支出至2029年將達3,700億美元，較目前成長五倍，顯示企業對可擴展的基礎設施、營運效率提升及AI驅動應用的需求持續增加，成為推動AI普及與落地的重要動能，法人看好，相關大環境發展趨勢，對宏碁資訊後市有利。

展碁第2季營收96億元，創單季歷史新高，季增23.4%，年增49.6%；上半年營收173.8億元，年增34.6%，亦登頂。

展碁第2季營收創高，主要受惠企業換機潮延續與AI應用需求同步升溫，帶動桌上型電腦與筆電營收穩健成長；在零組件方面，記憶體與硬碟（HDD）則受DRAM、固態硬碟（SSD）報價走揚帶動，顯著挹注獲利。專業繪圖卡與工作站出貨顯著升溫，成為推升營收的重要動能。

此外，展碁積極布局的軟體訂閱業務成效持續發酵，在企業數位轉型與資安防護的剛性需求帶動下，軟體與雲端業務同步走強。

宏碁資訊 宏碁 營收

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