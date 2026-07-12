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承啟營收／6月年增逾300%、第2季同創新高

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

板卡廠承啟（2425）公告6月合併營收為 24.08億元、年成長375.6％，創下單月歷史新高，同步推動今年第2季合併營收58.81億元、季增89.7％，繳出年增翻倍成績，並同樣寫下單季新猷，累計今年前六月合併營收達 89.81億元、年增 116.5％。法人看好，承啟受惠於AI PC及伺服器業務成長，加上產品單價提升，今年下半年營運將有機會更加暢旺。

承啟近年來持續進攻高階主機板市場，加上持續拓展工作站及伺服器業務，在AI商機推動下，承啟今年在伺服器營運動能有機會持續升溫，並成為推動下半年業績成長的主要動能。

據了解，由於記憶體、PCB板、電源管理IC及被動元件等零組件價格同步走揚，使板卡價格也步入上升趨勢，讓板卡廠今年上半年業績繳出亮眼成績，且進入下半年後，PC市場將有望不斷受惠於AI商機推動，加上市面上將出現新款顯卡，屆時將有機會帶動新一波PC相關買氣升溫，讓板卡廠營運再度成長。

營收 伺服器

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