明鈞源本月併入財報 利機營收與毛利可望提升

通路商利機（3444）近日公布6月業績，年增與季增幅度均達雙位數百分比，且站上今年以來高點，後續隨著7月1日旗下明鈞源正式併入該集團財報，法人預估其合併營收可望成長三成，毛利率也可明顯提升。

利機6月合併營收1.17億元，較去年同期成長17%，月增10%，為今年新高，同時也是近14年單月營收次高紀錄。受惠AI、高效能運算（HPC）及先進封裝需求持續成長，帶動主要產品線出貨動能強勁，其第2季合併營收3.37億元，季增7%，也較去年同期成長5%，累計上半年合併營收6.53億元，年增4.7%。

利機表示，6月三大主力產品線同步成長，共同推升整體營運表現。封測相關產品受主要客戶拉貨及備料需求增加、導線架出貨動能顯著提升；載板相關產品業績增長則是因原材料交貨狀況持續改善，加上漲價效益逐步顯現；散熱相關產品延續AI伺服器散熱需求熱度。

在既有產品動能穩健成長的基礎上，利機於7月1日完成明鈞源股權交易案，預期自第3季起優化獲利結構，將發揮垂直整合效益，結合明鈞源精密沖壓、金屬加工等製造能力，加速高階散熱產品開發。同時明鈞源是鎧俠SSD外殼的供應商，未來有助於利機結合現有記憶體相關產品，將業務範疇從材料代理拓展至整合型解決方案供應商。