智易持續擴張營運領域 法人看好美國將是未來成長核心

智易（3596）繼直供電信商網通設備後，持續擴增營運範疇，正爭取歐美衛星寬頻網路設備訂單，因美系衛星寬頻網路營運商正開始佈建自有衛星星座，預期相關家用終端需求量較大，智易較積極爭取美系客戶訂單，預期2027年有機會開花結果。

法人機構表示，在第2季營運上，由於歐美客戶認定此波零組件漲價為AI驅動，記憶體、NAND Flash、被動元件與PCB都持續漲價，預期AI對整體產業的資源磁吸效應至少到2027年都不會結束，為避免零組件越晚買價格越高的窘境，大部分終端客戶轉向積極採購零組件，出貨動能因而轉強，尤其在美國需求較佳的5G FWA，以及北美企業級網通設備客戶出貨增加，引領公司營收成長，估第2季稅後淨利7億元，季增2.4%，每股獲利（EPS）3.2元。

展望2026年，雖然DRAM、NAND Flash漲價壓抑部分營收與獲利的表現，但因美國有多個新客戶，以及多樣新產品將陸續於第2~3季出貨，例如XGS-PON與企業級WiFi-7 AP，美國市場將會是2026年最重要的成長動能來源；為長期更健康的成長，尋求LEO衛星與AI加速器代工業務做為未來的成長動能，預估全年營收557.8億元，年增5.3%，稅後淨利29.2億元，年增5.2%，EPS為13.6元。。