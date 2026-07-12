法說會後…大立光放閃 目標價上看5,150元

大立光（3008）法說會後，外資圈紛紛釋出最新看法。其中被華爾街譽為「賣方（Sell-Side）領導者」的伯恩斯坦（Bernstein）證券給予「優於大盤」評等，目標價上看5,150元，以9日收盤價3,950元計算，潛在股價上漲空間達三成。

伯恩斯坦證券預估大立光今年每股稅後純益（EPS）上看187.55元，較去年的158.08元成長18.6%，2027年將增加至208.38元，年增11.1%。基於未來獲利持續成長，伯恩斯坦證券給予「優於大盤」評等，目標價看5,150元。

伯恩斯坦證券指出，儘管大立光第2季營運略低於預期，不過第3季營收將逐月成長，意味下半年將迎來正常的季節性拉貨旺季；而第3季獲利能力則將高度取決於新款可變光圈（VA）產品的良率提升進度。

至於市場高度關注的CPO產品，伯恩斯坦證券表示，雖然大立光的產品設計與同業相似，但「高精度對準技術」為核心競爭優勢。大立光還開發自有測試與製造設備，能有效支持良率管理並實現具規模經濟的產能擴張。

而來自國際玻璃大廠康寧的競爭壓力目前看來有限，因為康寧的玻璃橋方案主要針對邊緣耦合（EC），而非大立光專注的光柵耦合（GC）。大立光預期在未來三年內，光柵耦合仍是CPO架構的主流。

此外，自動化光纖陣列（FA）零組件最快將於2027年中開始貢獻顯著營收，略快於伯恩斯坦證券先前預估2027年僅貢獻1%營收的預期。更重要的是，FA的內含價值可能高於原先模型中所納入的鏡頭價值。

伯恩斯坦證券說，大立光已收到客戶的正式規格說明書，預計很快就會交付樣品，試產線計劃於今年第3季底啟動。目前的研發重點集中在FA零組件，而非整個光纖陣列模組（FAU）。

FAU玻璃鏡頭方面，目前有三種技術路徑正在發展中：模造玻璃（Molded glass）、矽鏡頭（Silicon lenses）和超穎鏡頭（Metalenses）。大立光專注於模造玻璃鏡頭，能提供更低的間距誤差和更高的精密度。