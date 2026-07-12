高盛挺川湖…目標價12,000元 外資欽點六大萬金股前景看好

高盛證券在最新釋出的個股報告指出，鑑於川湖（2059）未來幾年強勁的獲利成長，將2026~2028年淨利分別上調39%、36%、48%，並將本益比上調至34.5倍，據此上調目標價至12,000元；相較川湖9日收盤價8,250元，價差達45.4%。

除川湖外，外資圈給予上市櫃公司目標價逾萬元個股，還包括信驊（5274）、穎崴（6515）、旺矽（6223）、鴻勁（7769）、聯發科（2454）等，總共六檔。不過，目前僅信驊股價在萬元之上。

高盛科技產業分析師鄭宇評指出，川湖6月營收月增17%、年增221%，高於市場預期。6月強勁的營收成長，再次驗證因AI伺服器與IT機櫃等需求上升，擴大導軌的總市場規模。在高基期下，高盛仍預期川湖的市占率將走向正常化；在技術快速遷移和AI伺服器出貨量擴大下，預期川湖至少到2028年，都將維持領先地位。

高盛上調川湖2026~2028年營收與獲利預估，營收分別調升39%、39%、48%，淨利也分別上調高達39%、36%、48%，主要是基於更高的營收與毛利率。

高盛調高川湖營收與獲利預估值，主要基於三大理由。首先是納入全球伺服器總市場規模的最新數據，其中2026-2028年的AI伺服器折算AI晶片需求量分別上調14%、22%、與14%。其次，考量川湖強勁的營收成長、表現優於同業、及快速的技術遷移，調高其市占率預估。第三，AI資料中心內非運算IT機櫃的需求上升。為支援AI工作負載，例如儲存伺服器、CPU伺服器、LPU機櫃、電源機櫃等，進而擴大導軌的總市場規模。

調高後川湖的2026~2028年EPS各達236.01元、348.33元、468.47元，高盛將川湖目標價由原先的7,664元上調至12,000元。