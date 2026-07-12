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英業達、廣達 除息上秀
ODM大廠廣達（2382）、英業達（2356）將分別在16日、15日除息，廣達將配發15.6元現金股利，英業達則配發2元現金股利，會否引發外資大戶棄息避稅或避險，將成為本周市場對廣達、英業達等老字號ODM廠股價變動的觀察指標。
隨著股東會旺季告一段落，上市櫃公司進入現金股利發放階段，其中廣達預計16日除權息，本次現金股利每股將配發15.6元，以2025年全年每股純益19.45元計算，配發率大約達八成水準，若以9日收盤價373.5元計算，現金殖利率約為4.2％；現金股利發放日為8月28日。
另外，英業達訂15日為除權息交易日，預計每股將配發現金股利2元，以2025年全年每股純益2.42元計算，配發率達82％，若以9日收盤價69.8元計算，現金殖利率2.9％；現金股利發放日為8月5日。
觀察近期廣達、英業達股價表現，截至9日來看，外資單日賣超4,506張，連續四個交易日賣超，棄息意味濃厚。
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