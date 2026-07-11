聽新聞
0:00 / 0:00
大立光要飛了？外資狂讚「CPO新武器」進度超前 喊買上看5150元
大立光（3008）法說後，外資圈紛紛釋出最新看法。其中被華爾街譽為「賣方（Sell-Side）領導者」的伯恩斯坦（Bernstein）證券給予「優於大盤」評等，目標價上看5,150元，以9日收盤價3,950元計算，潛在股價上漲空間達三成。
伯恩斯坦證券指出，儘管大立光第2季營運略低於預期，不過第3季營收將逐月成長，意味著下半年將迎來正常的季節性拉貨旺季；而第3季的獲利能力則將高度取決於新款可變光圈（VA）產品的良率提升進度。
至於市場高度關注的CPO產品，伯恩斯坦證券表示，雖然大立光的產品設計與同業相似，但「高精度對準技術」則核心競爭優勢。大立光還開發自有測試與製造設備，能有效支持良率管理並實現具規模經濟的產能擴張。
此外，自動化光纖陣列（FA）零組件最快將於2027年中開始貢獻顯著營收，略快於伯恩斯坦證券先前預估2027年僅貢獻1%營收的預期。更重要的是，FA的內含價值可能高於原先模型中所納入的鏡頭價值。
伯恩斯坦證券說，大立光已收到客戶的正式規格說明書，預計很快就會交付樣品，試產線計劃於2026年第3季底啟動。目前的研發重點集中在FA零組件而非整個光纖陣列模組（FAU）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。