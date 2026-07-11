樺漢併購德商計畫不變

針對Kontron收購案，工業電腦大廠樺漢（6414）董事長朱復銓昨（10）日指出，樺漢與德商Kontron仍將繼續深化合作，收購要約也將繼續進行，具體情況則取決於市場狀況相對於Kontron股價走勢而定。

同時，Kontron公司也發表聲明，儘管董事會提出建議，但公司認為，該建議與深化與樺漢彼此之間戰略關係的期望並無關係，雙方合作關係仍處於高度合作、建設性和互惠互利的情況，並以共同致力於為所有股東創造可持續的長期價值為基礎。

朱復銓與Kontron一致認為，樺漢對Kontron的投資，是一項重要的長期策略性股權投資，有望為雙方的合作和未來價值創造帶來巨大機會，兩家公司都看到了巨大的綜效潛力，尤其是在實體AI應用領域，Kontron的產品、技術和工程專長，在加速創新與實體AI成長上，預期將扮演重要角色。

最後，樺漢和Kontron將繼續秉持著「One Team, One Family」的長期堅定夥伴關係，雙方透過「軟硬體融合、智慧加值」， 提供全面AI + IoT整合解決方案。Kontron CEO Hannes Niederhauser也從7月起兼任樺漢集團技術長，並在技術合作、產品整合及市場聚焦三個方面展現深度結合的強大綜效。

此事緣起於樺漢於今年6月10日宣布，提議以每股23.5歐元公開收購Kontron，比Kontron的6月9日收盤價溢價2.4%。

惟Kontron執行董事會和監事會收購委員會於7月8日建議股東，不要接受樺漢的14.7億歐元（17億美元）收購提案。Kontron認為，樺漢提案的每股23.5歐元收購價格，「在財務上並不合理，且遠低於最近公布的分析師目標價」。分析師的平均目標價約為30.29歐元。

對此，樺漢簡短回應，一、該案將按照排程表持續進行，二、雙方業務策略合作關係亦將維持。