遠傳上月EPS 0.38元 獲利13億元寫新猷

遠傳電信（4904）受惠用戶持續升級5G、手機與創新資費方案熱銷、智慧資通訊專案順利交付，以及個人數位生活服務延續成長動能，昨（10）日公布6月營收96.22億元，每股純益0.38元，營收為同期新高、獲利創歷史新高，並超過財測目標，獲利達成率達113%。

遠傳6月總營收96.22億元，年增15.9%，同期新高，稅後純益13.73億元，年增19.1%，每股純益0.38元，合併EBITDA、稅後純益與每股純益更同步創下單月新高。

遠傳電信6月營運

遠傳累計上半年營收564.68億元，年增10.1%，合併EBITDA為202.31億元，年增7.2%，稅後純益77.18億元，年增16.7%，每股純益2.14元。上半年營收、獲利超越財測目標，獲利財測達成率達113%，

今年6月遠傳來自行動服務營收貢獻持續成長用戶持續升級5G，加上多元數位生活服務深化服務價值，帶動月租型用戶平均帳單金額（ARPU）年增2.6%；5G滲透率達49.3%，穩居業界第一；個人數位生活服務受惠遠傳friDay影音、演唱會票務、「遠傳守護網」和保代業務維持雙位數增長。

企業智慧資通訊方面，遠傳指出，多項雲端與物聯網專案順利交付，挹注營收向上，智慧城市領域協助松山文創園區建置智慧杆示範場域，歷經逾一年實地驗證，已累積近百萬次互動體驗。

近期遠傳除在台灣深耕遠距醫療，更搶進國際市場，繼2025年與印尼國營衛星業者Telkomsat簽訂三方合作備忘錄（MOU），陸續在當地進行服務驗證與試辦，推進遠距醫療應用落地商業化。

日前遠傳更攜手TAIDHA（台灣數位健康產業發展協會），前進新加坡「亞太智慧健康展」，以「遠距會診」、「在宅醫療」、「5G智慧救護車」等遠距醫療三大應用 ，積極布局國際市場。