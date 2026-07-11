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宏碁6月營收月增6.3% 多引擎熱轉
PC品牌大廠宏碁（2353）昨（10）日公布今年6月營收278.18億元，月增6.3%、年減3%。展望後市，宏碁預期，零組件漲價幅度已開始減緩，但尚未出現降價跡象。在此情況下，預期下半年PC出貨量將下滑。
宏碁今年第2季營收852.96億元，季增17.8%、年增28.2%；宏碁累計上半年營收1,577.27億元，年增23.4%。
宏碁產品線營收亮點分別包括：PC第2季年增22%、累計上半年年增18.9%；受惠於AI應用，桌機第2季年增57.3%、累計上半年年增38%；電競及遊戲業務第2季年增5.6%、累計上半年年增14.9%；商用產品第2季年增47.3%、累計上半年年增41.2%；平板電腦第2季年增53.9%、累計上半年年增35.4%。
宏碁表示，集團建立多重事業引擎的策略持續發酵，旗下公開發行子公司皆已發布6月營收，受惠AI應用落地，成為市場成長關鍵推力，營收表現展現韌性。
其中，非電腦及顯示器相關事業營收占第2季營收34.3%、占累計上半年營收34.5%。非電腦及顯示器相關事業營收第2季年增48.2%、累計上半年年增38.9%。此外，宏碁智通營收第2季年增45.5%、累計上半年年增75.5%。
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