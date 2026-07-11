AI驅動資料中心進入軍備大戰，同時刺激流量快速成長，推升寬頻基礎建設成長，帶動網通族群6月營收超旺，智邦（2345）、啟碁、中磊6月單月及第2季營收均創下歷史新高，法人看好，第3季有機會持續成長。

智邦受惠客戶需求增加，6月營收衝上395.5億元，月增38.2%，年增61.2%，連三個月創新高，第2季營收955.4億元，季增36.3%，累計上半年營收1,656.6億元，年增60.3%，單月、單季均創歷史新高，累計營收為同期新高，優於市場預期。

網通廠商6月營收創新高

今年以來智邦受惠800G交換器及AI加速模組訂單持續成長，推升營收攀高，而因應客戶訂單快速成長，智邦近年加緊擴大台灣、越南等產能，法人更看好智邦來自ASIC需求動能即將發酵，智邦第3季營收將突破「千億」大關，來到1,070億元。

啓碁則受惠三大事業同步成長，以服務供應商業務成長幅度最大，加上啓碁積極管控料源，零組件來料改善，因此出貨也相對順暢，推升6月營收達158.7億元，月增30.4%，年增84.4%，累計第2季營收394.38億元，季增35.3%，年增43.5%，累計上半年營收685.94億元，年增22.8%，單月、單季營收創歷史新高，上半年為同期新高。

法人看好，啓碁來自低軌衛星與高階網通及車用需求強勁，低軌衛星通訊商業化逐步成熟，美系大客戶終端設備拉貨需求極為強勁，且企業級產品線受惠於 Wi-Fi 7 規格升級，可望持續推升營收成長。

中磊今年以來營收持續成長，6月營收72.7億元，月增12.2%，年增70.8%，第2季營收206.1億元，季增23.8%，年增68.8%，累計上半年營收372.6億元，年增達58.1%。單月、單季創歷史新高，累計上半年均創同期新高

中磊看好，除受惠於AI人工智慧的蓬勃發展，新興寬頻服務包含影音串流娛樂、智慧物聯網及遠距監控等應用日益普及，電信運營商加速用戶端設備升級，以搶搭商機，Cable DOCSIS 4.0設備、10G PON、5G FWA、WiFi 7無線設備，及企業級網通設備訂單需求強勁，此外，搶進邊緣AI智慧監控裝置、DAA分散式局端設備等，也已見明顯成效，整體營運成長可期。