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和碩6月營收月減4% 本季營運看增

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

和碩（4938）昨（10）日公布今年6月營收912.96億元，月減4.9%、年增15.9%，業績較上月下滑，主要受到通訊業務衰退影響。展望後市，隨著蘋果新款iPhone於9月上市，法人預估，在新品加持下，和碩第3季營收將優於第2季。

和碩今年第2季營收2,744.48億元，季增12.4%、年增2.7%；和碩累計今年上半年營收5,185.53億元，年減3.9%。和碩6月NB出貨65萬台，優於上個月的55~60萬台；第2季出貨170-180萬台；上半年總計出貨350萬台。

和碩今年6月營收呈現月減，主要是因通訊業務衰退影響。相比去年同期成長，則主要受惠NB及伺服器業務增長。

和碩 營收 iPhone

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