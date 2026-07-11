449億！京元電赴美設廠 同步設立孫公司

晶圓測試大廠京元電（2449）昨（10）日董事會決議斥資14億美元（約台幣449億元）赴美國設立孫公司並投資設廠，擴大全球供應鏈布局。

外界臆測，若加計公司先前公布、今年上調至500億元的資本支出，京元電整體投資規模合計達949億元，逼近千億元大關，創下歷來之最。

京元電赴美投資設廠

京元電表示，此次赴美投資主要因應營運發展及全球供應鏈布局需求，資金將透過自有資金或銀行借款等方式支應，實際投資時程則將依美國設廠進度及資金需求分階段投入。

業界解讀，在人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）晶片測試需求快速升溫之下，主要客戶對在地化供應、地緣風險分散及先進測試產能的要求提高，京元電赴美設廠將進一步貼近美系客戶，強化全球接單競爭力。

根據公開資訊，京元電先前已經在美國設立KYEC USA Corp.，主要負責美國地區業務代理及客戶聯繫，此次董事會進一步通過設立孫公司及實體設廠，顯示京元電美國布局將會從過往的業務服務據點，升級為具備實際生產能力的海外營運基地，全球產能版圖再下一城。

京元電近年積極擴充海外產能。今年5月下旬，公司位於新加坡的新測試廠正式啟用，總投資金額達1億星元、約新台幣24億元，鎖定AI、HPC晶片先進封裝及系統級測試業務，成為京元電重要的海外測試基地，如今再啟動美國設廠計畫，海外布局已逐步形成台灣、新加坡及美國三地並進架構。

在AI晶片測試需求持續強勁下，京元電今年擴產動作明顯加速，公司4月中旬才公告，將今年資本支出由原規劃的393.72億元大幅提高至500億元，改寫歷史新高，主要用於支應AI繪圖處理器（GPU）、特殊應用晶片（ASIC）等高階晶片測試需求。

如今，美國投資案再祭出最高449億元額度，連同既定資本支出，京元電潛在投資金額逼近千億元，不僅凸顯AI帶動測試產業進入新一波擴產周期，也反映公司積極搶占先進測試與全球在地化供應鏈商機。

法人看好，在新加坡產能開出、美國廠逐步推進下，京元電中長期營運大衝刺。