瑞銀看AI 喊買台達電

外資瑞銀證券近期針對資料中心、人工智慧（AI）主題的核心研究、洞察與最新動態出具最新報告，當中提高對資料中心設備市場成長的預測。值得注意的是，在亞洲地區台廠中，瑞銀唯一點名看好台達電（2308）未來幾年仍將處於非常有利的地位。

瑞銀將資料中心設備市場的營收成長率預估上調至2026年增25%、2027年增20%，2028至2030年維持年增10%至15%；相較先前預估的2026年20%至25%、2027年15%至20%、2028至2030年10%至15%，整體展望更加樂觀。

瑞銀看資料中心展望

瑞銀分析，此次調升主要反映了兩大因素，一是主要資料中心設備廠首季接單表現優於預期，且對第2季營運展望持續釋出正向訊號；二是根據瑞銀最新數據顯示，全球興建中及規劃中的資料中心產能管線較年初明顯擴增。

儘管如此，瑞銀認為未來仍有進一步上修預測空間，但態度仍偏審慎。主因實證數據顯示，今年第1季全球新增資料中心總產能年增率已趨於持平，雖然北美市場維持強勁擴張，但亞太地區成長明顯放緩，抵銷部分增幅。後續仍將密切觀察第2季財報表現及最新產能數據，以評估需求成長動能是否持續增強。

值得注意的是，在亞洲地區方面，瑞銀唯一點名的台廠是台達電，評等為「買進」，認為未來數年仍將維持有利競爭地位，受惠AI資料中心、高效電源管理及電力基礎建設需求持續擴張，成長動能可望延續。

另外，瑞銀還觀察到，全球超大型資料中心營運商（Hyperscalers）資本支出力道持續維持高檔，前12大業者合計資本支出預估將於2027年突破1兆美元，AI基礎建設投資熱潮仍未降溫。不過，隨著營收成長加速追上資本支出擴張速度，資本支出占營收比重可望穩定維持在40%左右。

此外，資本支出占營業現金流比重亦明顯攀升，預估2026年將達103%的高峰，2027年則回落至約95%，同時也反映企業投資仍積極，現金流壓力可望逐步改善，後續投資動能仍值得關注。