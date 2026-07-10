GOGOLOOK營收／6月1.1億元創高 帶動第2季、上半年創同期新高

信任科技服務商 GOGOLOOK（6902）10日公布6月合併營收，持續受惠於東南亞市場擴張與多元產品線布局下，6月營收1.1億元，月增9.4%，年增36.5%，創歷史新高。累計第2季營收累計上半年營收為6.13 億元，年增27.5%，今年第2季累計營收為 3.09億元，季增2%，年增28.4%，單季與上半年雙創歷史同期新高。

Gogolook指出，今年第1季單季獲利已超越去年全年總和，展望今年全年，由於營收規模持續擴張，加上導入 AI 提升營運效率成果顯著，在營運成功突破關鍵規模（Critical Mass）下，營業利益率可望持續維持高檔，推升獲利表現。此外，Gogolook 今年營收成長目標將再創新高，旗下消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務亦將同步擴張。

Gogolook 近期獲泛娛樂集團「網銀國際」策略性投資，取得約13.75%持股，強化Gogolook 股東結構。雙方期盼共同推動海內外市場的策略合作，為下一階段的創新與成長開拓新領域。網銀國際業務涵蓋線上遊戲、數位娛樂內容、影視娛樂、金流服務與票務服務，具備強大的大型會員平台營運底蘊，長期投入資安防護、帳號安全識別、風險監測與平台治理。未來，Gogolook 有望結合網銀國際完整的產業生態系與商業資源，深化產品服務場景與海外市場發展機會，進一步提升營運規模與獲利能力。

消費者防詐服務方面，在團隊持續進行廣告價格優化的努力下，目前數位廣告營收趨勢優於預期。Whoscall 訂閱收入預期持續成長，全球用戶規模穩健成長，目前泰國曼谷已擁有廣大的用戶基礎，且同步推出三大加值新功能，推廣「Whoscall 認證號碼」，在企業致電顧客到結束通話的過程中，提升接聽率並增加互動體驗。此項企業訂閱服務，可望為公司逐步累積穩定的經常性收入，並積極推廣菲律賓等市場。

企業端防詐服務方面，海內外企業與政府機構需求強勁，將陸續轉化為訂單，持續成長。防詐情資解決方案（ASI）在日本與合作夥伴推廣順利，營收已開始具規模並持續放大，將持續拓展更多海外市場。

金融科技服務則將維持高成長，今年將挑戰首次開始貢獻獲利，並布局海外市場商機。JUJI 招財麻吉在 AI 風控及獲客驅動下推動高成長，並逐步擴大規模，可望帶動金融科技服務整體營收占比至約三成。消費金融平台「袋鼠金融」7月初宣布推出全新貸款服務「比比貸」。讓用戶免費且匿名刊登資金需求，銀行業務員可直接提供初步報價。用戶篩選合適方案後再正式送件，大幅省去時間成本並保障隱私。試營運首月已累積數百件需求，平日平均1小時內即可獲至少一名業務員提供報價。此服務不僅提升金融效率，未來亦可望為 Gogolook 帶來更多元的收入來源。