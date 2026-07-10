華擎營收／6月年增47.6% 下半年業績可望增溫

華擎（3515）及旗下伺服器廠永擎（7711）10日公布今年6月營收，其中，華擎6月營收為37億元，月增1%、年增47.6%，展望後市，華擎預估，板卡市場不會再壞，AI伺服器需求持續暢旺，新機種AI產品出貨，可望帶動下半年業績回升。

華擎公布今年第2季營收101.08億元，季減24.4%、年減15.9%；累計華擎今年上半年營收達234.75億元，年增4.4%。

展望後市，華擎總經理許隆倫先前表示，板卡市場不會再壞，AI伺服器需求持續暢旺，新機種AI產品出貨，可望帶動下半年業績回升，今年營運優於去年。

許隆倫指出，今年顯示卡表現不如預期，全年銷售量可能較去年衰退20%至30%，現在是市場最差時期，下半年有機會回溫。

在永擎方面，6月營收25.51億元，月減3.1%、年增140.8%；永擎第2季營收68.21億元，季減23.3%、年增9.3%；累計永擎今年上半年營收達157.12億元，年增44.5%。

展望後市，永擎董事長許隆倫先前表示，I伺服器需求很強，目前輝達供貨稍微慢一點，第2季營收受到一點影響，第3季就會上來，出貨產品包括輝達B200、B300系列，以及RTX系列。

至於一般伺服器，許隆倫指出，需求比預期的還要好，第2季一般伺服器比重超過三成，不僅出貨量增加，營收也同步增加，支撐了第2季的營運，並對第2季毛利率展望樂觀，原先預估一般伺服器占比約15％到20%，目前占比已經超過預期，顯示需求強烈，希望下半年一般伺服器占比可以維持在25%到30%。

客戶方面，許隆倫說，以美系客戶比重最大，因為多是以整機出貨，歐系客戶與美系客戶的出貨數量差不多，但是美系客戶營收比較大，因為是以出貨整機比例比較高。至於ASIC伺服器方面，他說，占比約10%，希望輝達HGX平台伺服器能多做一點，因為單價比較高，研發成本都已經投入下去，獲利會跟著增加。