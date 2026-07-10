聯發科Q2營收1521.83億元 超越財測高標

IC設計大廠聯發科今（10）日公布6月合併營收580.12億元，月增22.30％、年增2.80％，創今年單月新高，連帶使第2季合併營收達約1521.83億元，季增2.03％、年增約1.21％，也超越公司財測高標。累計今年前六月合併營收達3013.33億元，較去年同期的3036.81億元微減0.77％。

聯發科第2季合併營收約1521.83億元，季增2.03％、年增1.21％。依稍早聯發科提出的第2季合併營收財測目標，以新台幣兌美元31.5元為估算基礎，第2季營收約介於1402億至1492億元，較第1季持平至下滑6％，並較去年同期減少1％至7％；但實際結算出來的第2季營收數據，優於原先預期。

法人分析，第2季營收優於財測，顯示智慧邊緣平台、旗艦及中高階手機晶片出貨表現，可能優於公司法說會時的保守預期；但實際產品組合、毛利率與獲利情況，仍須待第2季財報及法說會進一步確認。

聯發科下半年營運觀察重點，包括第3季將推出首款採用2奈米製程的次世代旗艦手機晶片及搭載機種，手機業務可望回升，加上AI ASIC專案也將開始成為新的營收動能，下半年營運可望有超乎預期的優異表現。