聽新聞
0:00 / 0:00
聯發科營收／6月580.12億元 月增22.3%、年增2.8% 改寫今年單月新高
IC設計大廠聯發科（2454）10日公布今年6月合併營收580.12億元，月增22.3%、年增2.8%，改寫今年單月新高，在6月業績強勁拉升帶動下，第2季合併營收達1,521.83億元，季增2.03%、年增1.21%，一舉超越公司財測高標。
聯發科先前預估，第2季合併營收約落在1,402億至1,492億元之間，較首季持平至下滑6%，並較去年同期減少1%至7%，可是實際第2季營收不僅擺脫原先保守預期，更突破財測區間上緣，反映智慧邊緣平台業務成長，以及部分產品需求優於預期。
聯發科日前曾說，第2季手機市場需求仍受終端能見度影響，客戶下單態度審慎，預期手機業務將較首季下滑，不過智慧邊緣平台受惠連網、運算及車用產品市占率提升，可望成為主要成長動能，抵銷手機業務波動。
法人分析，聯發科第2季營收繳出優於財測成績，顯示智慧邊緣平台動能延續，加上旗艦及中高階手機晶片出貨表現，可能優於先前較保守預估，後續市場關注產品組合變化，以及高階晶片比重提升對毛利率與獲利表現的挹注。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。