聯發科營收／6月580.12億元 月增22.3%、年增2.8% 改寫今年單月新高

IC設計大廠聯發科（2454）10日公布今年6月合併營收580.12億元，月增22.3%、年增2.8%，改寫今年單月新高，在6月業績強勁拉升帶動下，第2季合併營收達1,521.83億元，季增2.03%、年增1.21%，一舉超越公司財測高標。

聯發科先前預估，第2季合併營收約落在1,402億至1,492億元之間，較首季持平至下滑6%，並較去年同期減少1%至7%，可是實際第2季營收不僅擺脫原先保守預期，更突破財測區間上緣，反映智慧邊緣平台業務成長，以及部分產品需求優於預期。

聯發科日前曾說，第2季手機市場需求仍受終端能見度影響，客戶下單態度審慎，預期手機業務將較首季下滑，不過智慧邊緣平台受惠連網、運算及車用產品市占率提升，可望成為主要成長動能，抵銷手機業務波動。

法人分析，聯發科第2季營收繳出優於財測成績，顯示智慧邊緣平台動能延續，加上旗艦及中高階手機晶片出貨表現，可能優於先前較保守預估，後續市場關注產品組合變化，以及高階晶片比重提升對毛利率與獲利表現的挹注。