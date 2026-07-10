宏碁營收／6月278.18億元 月增6.3%

PC品牌大廠宏碁（2353）10日公布今年6月營收為278.18億元，月增6.3%；第2季自結合併營收852.96億元，創下13年以來同期新高，年增28.2%；上半年自結合併營收1,577.27億元，年增23.3%。

宏碁營運亮點分別包括：個人電腦營收第2季年增22.0%、累計上半年年增18.9%；主要受惠於AI應用，桌上型電腦營收第2季年增57.3%、累計上半年年增38.0%；電競及遊戲業務營收第2季年增5.6%、累計上半年年增14.9%；商用產品營收第2季年增47.3%、累計上半年年增 41.2%；平板電腦營收第2季年增53.9%、累計上半年年增35.4%。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，旗下公開發行子公司皆已發布6月營收，受惠AI應用落地，成為市場成長關鍵推力，營收表現展現韌性。

其中，非電腦及顯示器相關事業營收占第2季營收之 34.3%、累計上半年營收之34.5%。非電腦及顯示器相關事業營收第2季年增48.2%、累計上半年年增38.9%。宏碁智通營收第2季年增 45.5%、累計上半年年增75.5%。