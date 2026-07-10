宏正營收／6月4.87億元 AI與半導體雙引擎帶動

DRAM大廠南亞科（2408）今（10）日公告今年第2季財報，受惠記憶體產業價量齊揚、DRAM平均售價較首季大增超過60%，單季毛利率一舉衝上79.5%，逼近八成水準，創新高，較首季大增11.6個百分點，稅後純益501.92億元，季增92.6%，並較去年同期轉盈，也寫下新高紀錄，每股純益14.66元。

2026-07-10 14:56