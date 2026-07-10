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宏正營收／6月4.87億元 AI與半導體雙引擎帶動
宏正自動科技（6277） 日公布受惠於AI基礎設施需求強勁、半導體產業接單暢旺等因素，帶動第2季單季營收與上半年累計營收刷新同期新高，繳出全產品線成長動能強勁的成績單
宏正6月合併營收自結數為4.87億元，月增17%，年增35.12%；第2季營收13.42億元，季增4%，累計上半年營收為26.35億元，年增12.79%，單季及累計上半年均創歷史同期新高。
單月營收方面，宏正指出，就產品別而言，IT架構管理解決方案年增33.2%、專業影音產品年增26%、USB周邊設備年增23.8%。以銷售區域觀察，歐洲年增38.4%、亞洲較去年同期增加38%、美洲較去年同期增加20.2%。
累積營收方面，宏正指出，IT架構管理解決方案年增15.4%、專業影音產品年增0.12%、USB周邊設備年增7.8%。以銷售區域觀察，歐洲較去年同期增加9.7%、亞洲較去年同期增加15.6%、美洲較去年同期增加10.2%。
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