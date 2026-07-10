和碩營收／6月年增15.9% 第3季營運將有新iPhone加持

和碩（4938）10日公布今年6月營收為912.96億元，月減4.9%、年增15.9%，業績較上月下滑，主要受到通訊業務衰退影響，展望後市，隨著蘋果新款iPhone於9月上市，法人預估，和碩第3季營收將優於第2季。

和碩今年第2季營收為2,744.48億元，季增12.4%、年增2.7%；累計和碩今年上半年營收為5,185.53億元，年減3.9%。

和碩今年6月NB出貨65萬台，優於上個月的55~60萬台；第2季出貨170-180萬台；上半年總計出貨350萬台。

和碩今年6月營收呈現月減，主要是因通訊業務衰退影響。相比去年同期成長，則主要受惠NB及伺服器業務增長。

展望第3季，隨著蘋果新款iPhone於9月上市，法人預估，和碩第3季營收將優於第2季，但新iPhone主要貢獻將落在第4季。

不過，相比於每年iPhone貢獻，目前法人圈最關注的，仍是和碩在伺服器領域發展；看好AI伺服器需求，和碩今年伺服器業務訂下增長十倍的目標。