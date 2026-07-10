南亞科Q2毛利率衝高至79.5% 每股純益14.66元同寫單季新高

南亞科技今（10）日公布第2季自結財報，單季合併營收825.49億元，較第一季大幅成長68.2%，主要受惠於平均銷售單價（ASP）提升逾60%，出貨量則與第1季持平。受惠合約價大漲，第2季毛利達656.19億元，毛利率79.5%，甚至超越台積電預估的毛利率上限，成為台廠毛利率成長幅度最大的半導體廠。南亞科第2季稅後純益501.92億元，淨利率60.8%，每股稅後純益（EPS）14.66元。

南亞科總經理李培瑛證實因第2季獲利提高，拉升每季績效獎金，否則每股純益會更高。

南亞科第2季因合約價大漲，加上產能滿載，毛利率79.5%，較第一季提升11.6個百分點；營業利益608.26億元，營業利益率73.7%，較第一季增加12.4個百分點。加計營業外收入15.03億元後，稅後淨利501.92億元，淨利率60.8%，每股純益14.66元。

南亞科累計今年上半年，南亞科稅後淨利762.5億元，EPS達23.38元，每股淨值93.49元。公司表示，上述財務數字均為自結數，尚未經會計師核閱。

在產品組合方面，南亞科指出，今年上半年人工智慧（AI）基礎建設與AI伺服器相關產品營收，占整體營收比重已突破20%，顯示AI需求持續帶動高價值產品成長。

產品策略上，公司將持續供應DDR5、LPDDR5、DDR4、LPDDR4、DDR3及LPDDR3等產品，以滿足不同終端市場需求，同時積極拓展客製化AI記憶體及Wafer-to-Wafer（W2W）封裝等高附加價值產品布局。

產能與技術發展方面，南亞科表示，新廠第一階段規劃於2028年達到月投片3萬片，最終月產能規模可達4.5萬片，整體資本支出預計約4800億元。

此外，公司自主研發的第三代、第四代及第五代10奈米級製程（1C/1D/1E），以及極紫外光（EUV）相關技術研發，目前均依既定時程順利推進。