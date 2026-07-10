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南亞科營收／第2季825.49億元、毛利率衝上79.5% 創新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
DRAM大廠南亞科公告今年第2季財報。聯合報系資料照
DRAM大廠南亞科公告今年第2季財報。聯合報系資料照

DRAM大廠南亞科（2408）今（10）日公告今年第2季財報，受惠記憶體產業價量齊揚、DRAM平均售價較首季大增超過60%，單季毛利率一舉衝上79.5%，逼近八成水準，創新高，較首季大增11.6個百分點，稅後純益501.92億元，季增92.6%，並較去年同期轉盈，也寫下新高紀錄，每股純益14.66元。

綜觀來看，南亞科第2季合併營收825.49億元，季增68.2%，年增684.2%；毛利率79.5%，季增11.6個百分點，較去年同期的-20.6%大幅改善；營益率73.7%，季增12.4個百分點，也較去年同期的-42.8%大幅改善。南亞科指出，第2季銷售量與上季持平，但DRAM平均售價季增超過60%。

南亞科今年上半年合併營收1,316.36億元，年增643.12%；稅後純益762.5億元，較去年同期轉盈，每股純益23.38元。

南亞科

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