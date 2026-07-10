Gogolook 營收／東南亞市場、多元布局發酵 6月1.1億元再創歷史新高

信任科技服務商Gogolook（6902）受惠受惠於東南亞市場擴張與多元產品線布局持續發酵，10日公布6月合併營收1.1億元，創下歷史單月新高。

Gogolook公布6月營收為1.1億元，年增36.5%，第2季營收為3.1億元，年增28.4%，累計今年上半年營收為6.13 億元，年增27.5%，單季及累計上半年營收，雙雙創下歷史同期新高。

Gogolook表示，受惠於營收規模持續擴張，加上導入AI提升營運效率成果顯著，在營運成功突破關鍵規模（Critical Mass）下，營業利益率可望持續維持高檔，推升獲利表現。

此外，Gogolook旗下消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務亦將同步擴張，可望推升今年營收成長目標將再創新高，。

近期Gogolook獲泛娛樂集團「網銀國際」策略性投資，網銀國際取得約13.75%持股，以強化Gogolook股東結構。雙方期盼，共同推動海內外市場的策略合作，為下一階段的創新與成長開拓新領域。

未來，Gogolook可望結合網銀國際完整的產業生態系與商業資源，深化產品服務場景與海外市場發展機會，進一步提升營運規模與獲利能力。

消費者防詐服務方面，Gogolook表示，持續進行廣告價格優化的努力下，目前數位廣告營收趨勢優於預期。Whoscall訂閱收入可望受惠於去年第3季推出新的多人訂閱方案，加上推廣電信商等多元支付通路，預期持續成長。

此外，Gogolook將持續拓展Whoscall全球用戶規模穩健成長。目前泰國曼谷已擁有廣大的用戶基礎，將聚焦在曼谷以外地區以及菲律賓等市場。

企業端防詐服務方面，Gogolook觀察，海內外企業與政府機構需求強勁，將陸續轉化為訂單，持續成長。防詐情資解決方案（ASI）在日本與合作夥伴推廣順利，營收已開始具規模並持續放大，將持續拓展更多海外市場。

Gogolook於7月在泰國市場擴大推廣「Whoscall 認證號碼」服務，且同步推出三大加值新功能，在企業致電顧客到結束通話的過程中，提升接聽率並增加互動體驗，企業訂閱服務，可望為公司逐步累積穩定的經常性收入。

金融科技服務則將維持高成長，Gogolook指出，今年將挑戰首次開始貢獻獲利，並布局海外市場商機。JUJI 招財麻吉在AI風控及獲客驅動下推動高成長，並逐步擴大規模，可望帶動金融科技服務整體營收占比至約三成。此外，將整合風控能力提供更多具附加價值的企業服務。

Gogolook旗下消費金融平台「袋鼠金融」7月初宣布推出全新貸款服務「比比貸」。讓用戶免費且匿名刊登資金需求，銀行業務員可直接提供初步報價，試營運首月已累積數百件需求，平日平均1小時內即可獲至少一名業務員提供報價。此服務不僅提升金融效率，未來亦可望為Gogolook帶來更多元的收入來源。

Gogolook強調，將在個人資安、企業防詐與普惠金融科技持續創新，期待在守護更多消費者與企業的同時，發展穩健多元的營收來源。此外，將保持開放與鼓勵創新的文化，聚集優秀人才，並致力提供卓越的用戶體驗。目標長期成長表現優於全球產業平均，並藉由維持出色的投資效率，追求持續的營收與獲利成長，目標獲利能有跳躍式的成長，持續向全球數位信任領導者邁進。