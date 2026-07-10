遠傳6月每股純益0.38元 創單月歷史新高

遠傳電信（4904）今（10）日公布6月營運表現，受惠受惠於用戶持續升級5G、手機與創新資費方案熱銷、智慧資通訊專案順利交付，以及個人數位生活服務延續成長動能，營收96.22億元，每股純益0.38元，營收創同期新高、獲利創歷史新高。

遠傳6月總營收96.22億元，年增15.9%，同期新高，合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）34.89億元，年增10.6%，稅後純益13.73億元，年增19.1%，每股純益0.38元，合併EBITDA、稅後純益與每股純益更同步創下單月歷史新高。

累計前6月，遠傳營收564.68億元，年增10.1%，合併EBITDA為202.31億元，年增7.2%，稅後純益77.18億元，年增16.7%，每股純益2.14元。上半年營收，獲利全部超越財測目標，稅後純益與每股純益財測達成率更達113%，遠傳指出，持續透過營運效率提升與業務成長，穩健擴大獲利規模，繳出亮眼成績單。

在電信本業方面，遠傳指出6月行動服務營收達52.85億元，年增3.1%，創下自2021年3月以來連續64個月正成長的佳績。隨著用戶持續升級5G，加上多元數位生活服務深化服務價值，帶動月租型用戶平均帳單金額（ARPU）年增2.6%；5G滲透率進一步提升至49.3%，穩居業界第一。

此外，遠傳個人數位生活服務受惠於遠傳friDay影音、演唱會票務、「遠傳守護網」和保代業務，6月維持雙位數增長。遠傳friDay影音付費會員年成長達24%，韓劇、韓綜觀看時長同步持續成長。

遠傳指出，企業智慧資通訊方面，多項雲端與物聯網專案順利交付，挹注營收向上。遠傳長期投入智慧城市領域，協助松山文創園區建置智慧杆示範場域，歷經逾一年實地驗證，已累積近百萬次互動體驗。透過AR拍照、互動遊戲與導覽服務，並結合虛實整合（O2O）導流機制，有效帶動周邊商家實際消費轉換，展現智慧杆從基礎建設延伸至營運、商業應用的實質效益。

遠傳永續表現持續獲得國內外權威機構肯定，繼連續三年榮登「道瓊領先指數（DJBIC）」全球電信業第一後，臺灣指數公司（TIP）最新公布「臺灣永續指數」成分股名單，遠傳不僅連續第9年入選，更獲得「TIP台灣永續評鑑」最高等級「AAA級」評等，在全台1,895家上市櫃公司中名列全產業前5%，展現永續治理的卓越成果。此外，遠傳也榮獲《工商時報》第二屆「台灣幸福企業評鑑」最高榮譽金獎，展現長期深耕企業文化與人才培育的成果。