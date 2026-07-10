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營收連三月締新猷 法人調升啟碁獲利預期值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

啟碁（6285）拜低軌衛星及高階網通需求強勁，6月營收158.6億元，連三個月締造新猷，月增30.4%，年增84.3%，第2季營收394 .3億元，季增35.2%，年增43.4%，優於預期，法人調高2026年獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，啟碁今年三大產品線均呈現雙位數以上成長，其中，Service Provider成長率最高，動能來自低軌衛星（LEO）專案及FWA業務，Enterprise 成長核心動能為Wi-Fi 7滲透率提升及800G交換器量產。

至於Automotive預計成長低雙位數，儘管全球汽車銷量持平，但啟碁在ADAS攝影機與Connectivity產品滲透率持續增加，目前預估今年整體營收低標上修至1,300億元，毛利率也有機會略優於去年，經濟規模擴大及高附加價值產品線增長扮演主要關鍵。

因應記憶體缺料，啟碁透過導入第二供應商，讓不同廠商的記憶體交互運用，預計缺料狀況可望逐漸改善。

產能方面，啟碁越南廠充分利用現有產能，並加緊建設越南第三期工程與宿舍，預計2027年完工；墨西哥廠為滿足北美客戶需求，積極進行產能擴展，2026年預計投入25至30億元資本支出。

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