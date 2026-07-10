聽新聞
0:00 / 0:00
暉盛營收／6月月增195.73% AI 載板急單拉動第2季營收重回成長
暉盛-創（7730）10日公布6月營收4298.1萬元，月增195.73%、年減38.69%；第2季營收9879.3萬元，季增7.11%、年減42.74%；累計今年上半年營收1.91億元，年減25.28%。
暉盛表示，前兩年為營運低點，今年營收已重回成長軌道，尤其第2季受惠AI驅動，高階ABF載板下單非常迅猛，且客戶要求交貨時間非常急迫，帶動營運動能回升。
展望後市，暉盛指出，公司近年聚焦單價與毛利率較高的蝕刻類設備，並積極布局面板級封裝與玻璃基板等先進封裝製程，目前已有多項高精度電漿蝕刻設備與具指標性的晶圓代工廠進行共同驗證，隨著下半年大面積新材料設備迎來客戶試單，預期半導體高階設備的營收貢獻將在明年大幅拉高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。