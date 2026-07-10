暉盛營收／6月月增195.73% AI 載板急單拉動第2季營收重回成長

萬潤（6187）昨（9）日以1,050元強收漲停，但股價自4月高點以來已回檔29.5%，主要反映共同光學封裝（CPO）專案遞延等疑慮。值得注意的是，高盛證券最新出具的個股報告將萬潤12個月目標價由1,650元下修至1,550元，仍維持「買進」評等。

2026-07-10 13:16