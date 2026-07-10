IC通路雙雄大聯大、文曄第2季營收同創單季新高

受惠全球科技產業與能源基礎設施擴建、企業資本支出保持增長軌道，帶動半導體與電子零組件的廣泛升級週期，IC通路雙雄大聯大及文曄6月及第2季營收同創單季新高。

大聯大公布6月營收為新台幣1929.2億元，月增39.8%、年增131.9%；第2季營收為4,582.8億元，季增44.8%、年增83%，超過財測3,300億元至3,500億元高標；上半年累計營收達7,747.8億元，不僅較去年同期大幅成長55.2%，更超越去年前三季累計營收表現，展現強勁成長動能。

文曄公布6月自結合併營收約1817億元，較去年同期合併營收增加約188%。今年第2季累計合併營收約5907億元，與去年同期相較成長約128%，較上一季增加約20%，超出前次法說會中提出的財測區間5,600～5,900億元之高標並刷新季度營收紀錄。今年上半年累計合併營收約1.08兆元，與去年同期相較成長約114%。