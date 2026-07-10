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伊雲谷6月營收月 、年雙增 分析師估今年 EPS 上看2.9元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

伊雲谷（6689）6月營收月增4.1%、年增4.4%，營收表現符合市場預期；法人機構表示，伊雲谷持續聚焦於改善獲利能力，預估2026年整體營運走揚，而隨著AI應用興起，後續有望帶來新一波成長動能。

分析師指出，伊雲谷在全年營運方面，主軸聚焦於高附加價值的產品與服務，特別是自主開發的AI Agent與雲端資安領域，以減少參與低毛利、易陷入價格戰的純流量市場。並將持續優化產品與客戶組合且進行費用控管，以進一步推升毛利率、營業利益率表現。

在市場拓展上，公司持續採取「先佔領再擴張」的策略，除深耕台灣、大中華區及東南亞等既有版圖外，近期積極以毛利較高的AI產品與服務作為切入點進軍日本市場下，預估今年營收128.7億元，年增3.2%；毛利率小幅提升且費用維持穩定，營業利益年增86.2% ，並因業外、稅率變動相對有限，稅後純益1.9億元，年增26.5%，每股獲利（EPS）2.9元。

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