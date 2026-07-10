台股昨（9）日震盪盤軟，不過環球晶（6488）在外資高盛證券喊多矽晶圓產業的激勵下，股價逆勢開高走高，早盤即亮燈強鎖漲停直至終場，漲停價1,350元創歷史新高紀錄，表現亮麗搶眼。

高盛證券指出，隨AI需求持續成長，整個供應鏈的利多效應，逐漸由核心的晶圓代工、記憶體等，向外蔓延電子材料周邊領域。進入下半年後，預期這波熱潮有望擴散到矽晶圓等次產業。

野村證券則認為，環球晶受惠半導體矽晶圓景氣循環向上，因此調升2026~2028年每股純益（EPS）預估值各41%、11.6%、25%，建議「買進」。看好環球晶後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%內，距到期日逾四個月以上的相關認購權證進行布局。（元大證券提供）

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