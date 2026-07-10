智邦（2345）6月、第2季營收均繳出亮麗成績單，法人評估，隨AWS Trainium 3新一代AI運算加速卡出貨，將推升第3季營收續創新高，上修2026年獲利預估值。

法人分析，輝達、博通、邁威爾等Ethernet網路交換器晶片商自第2季起全面進入102.4T世代，光收發模組用1.6T DSP正式往3奈米製程邁進，博通、邁威爾、Credo等主流廠商逐一到位。

法人認為，多數品牌廠商及資料中心白牌客戶，預計下半年導入102.4T產品與1.6T或800G光收發模組，AI對高規產品與日俱增，在關鍵零組件生態系完備後，智邦等供應鏈可望受惠。

權證發行商建議，可買進價內外5%內、距到期日150天以上權證，擴大獲利空間。（台新證券提供）

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