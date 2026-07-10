日月光 挑逾150天

日月光投控（3711）昨（9）日上漲8.3%至677元。法人看好第2季受惠先進封裝（LEAP）需求持續強勁，基板上封裝（oS）外包、晶圓測試及AI／HPC需求同步增溫。同時給予平均值28倍本益比、「買進」投資建議，目標價840元。

法人分析，日月光投控第3季受惠全製程（Full Process）業務開始放量並進入量產初期，美系高階運算客戶需求帶動oS、扇出型基板上晶片封裝（FOCoS）等需求持續成長，晶圓測試與先進測試需求亦同步升溫，預估第3季每股純益5.14元，營運動能增強。

權證發行商建議，看好日月光後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（國泰證券提供）

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