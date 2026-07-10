南亞科、群聯 四檔放電

在AI需求持續升溫、記憶體市場景氣回暖帶動下，南亞科（2408）與群聯（8299）營運展望受市場關注。法人指出，隨DRAM價格續揚、企業級SSD需求增溫，兩家公司下半年營運動能有望持續增強。

法人對記憶體產業循環仍維持正向看法，持續看好具長約支撐、估值提升空間及股東回報能力較佳的供應商。策略上，由於DRAM具備較佳長約條件、更高需求能見度，加上EUV設備供給受限帶來產能自律，以及HBM4E可能擠壓一般DRAM產能，因此偏好DRAM優於NAND。

作為美、中、韓之外，兼具先進製程與產能優勢的DRAM廠商，南亞科受惠於全球客戶分散供應鏈趨勢。市場看好南亞科晶圓對晶圓堆疊（WoW）業務明年起將逐步挹注獲利，與高通合作的AI250／AI300僅是眾多專案之一。由於WoW具高度客製化特性，有助提升獲利能見度，加上與台積電在先進封裝領域的深度合作，進一步強化南亞科的競爭優勢。

群聯長期受惠於記憶體分層（Memory Tiering）架構日益複雜，帶動企業級SSD與運算儲存需求持續成長。隨著AI伺服器逐步形成由HBM、DDR、CXL Memory與NVMe SSD共構的多層式記憶體架構，將推升控制晶片（Controller）與儲存卸載（Storage Offloading）需求。

法人預期，2027年NAND價格仍將維持高檔，有助群聯營收續創新高，AI System Module營收占比可望提升至近45%，維持「買進」投資評等。

權證發行商建議，看好南亞科、群聯後續表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。