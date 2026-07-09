聽新聞
0:00 / 0:00

和椿營收／6月營收年增三成 第2季、上半年齊創高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

AI（人工智慧）與機器人自動化解決方案專家和椿科技（6215）公布6月合併營收2.79億元，因部分訂單原料供貨時程遞延、出貨延至下月，致單月營收月減4%，但在半導體產業與智慧自動化升級浪潮下，單月營收仍年增30.5%。

和椿第2季合併營收9.02億元，季增16.7%、年增49.7%；累計上半年合併營收16.75億元，年增53.7%。6月、第2季及上半年營收齊步刷新歷史同期新高紀錄。

和椿第2季自動化零件代理、子系統（Subsystem）整合與設備、機器人的營收比重分別為35.40%、56.93%、7.68%。

和椿表示，受惠於全球晶圓代工與先進封裝大舉擴產的剛性需求，帶動公司自主研發整合能力的半導體後段製程關鍵自動化子系統（Subsystem）整合與設備訂單攀升，堆疊該產品事業第2季營收季增33.1%、年增94.1%，成為營運規模放大的主因。

和椿指出，目前後段製程相關設備在手訂單持續增溫，更凸顯集團在半導體產業生態鏈中，扮演不可或缺的隱形冠軍與關鍵賦能者角色。

面對全球高齡化與少子化衍生的勞動力短缺困境，和椿以「機器為人」為使命，積極布局功能型AMR機器人及未來可期的人形機器人領域，正迎來龐大的市場前景。目前，無論是高階智慧製造或傳統零售領域，對於廠內物流、重物搬運、產線自動化銜接等，功能型AMR機器人應用需求均呈快速成長。和椿旗下相關產品，近二年寫下業績成長五倍的驚人曲線，今年上半年出貨量更是年增31.1%。

和椿的核心競爭優勢，在於其功能型機器人與移動載具技術，可因應高度要求保密的環境需求，配合資安斷網防護，並透過軟硬體整合雙向並進，展現高精度與高穩定性。

展望下半年，和椿維持審慎樂觀看法。隨著全球晶圓代工與先進封裝擴廠增產的資本支出投入，以及AI基礎建設、智慧物流與搬運等需求增加，和椿「子系統整合與設備」與「機器人解決方案」接單動能持續強勁。

同時，和椿將參與8月登場的台北國際自動化工業大展，展出人形機器人AI訓練成果，搭配最新無人物流與多款新一代功能型機器人解決方案，持續深入電子、半導體與零售等產業，推動智慧科技走入各產業角落。

機器人 營收 半導體

延伸閱讀

富強鑫營收／6月4.02億元、年增22.7％ 上半年22.5億元

崇越營收／6月衝75.1億元創高 AI 材料、環工雙引擎催出最強單季

建新營收／6月2.9億元、年增10.8% 單月、第2季及上半年齊創同期新高

巧新營收／6月7.49億元創單月新高 第2季與上半年營運表現穩健成長

相關新聞

短短10天內…國巨再爆鉅額違約交割 金額高達4131萬元

台股近期高檔震盪劇烈，台灣證券交易所今天公告，包括國泰敦二、國泰敦南、中國信託、元大永春、華南斗六、元大沙鹿、元大鑫永、...

和椿營收／6月營收年增三成 第2季、上半年齊創高

AI（人工智慧）與機器人自動化解決方案專家和椿科技（6215）公布6月合併營收2.79億元，因部分訂單原料供貨時程遞延、出貨延至下月，致單月營收月減4%，但在半導體產業與智慧自動化升級浪潮下，單月營收仍年增30.5%。

颱風影響臻鼎志聖股息順延發放

臻鼎-KY（4958）今日公告公司原訂115年7月13日發放現金股利，因受巴威颱風影響，現金股利發放日將順延至115年7月14日。另外志聖（2467）也公告公司現金股利原訂於115年7月13日發放，因受颱風停班影響，致金融機構作業日程需順延，現金股利發放日將依停班天數順延發放。

榮惠Q2營收5.12億元創新高 積極備貨AI伺服器產品

AI液冷供應商榮惠-KY（6924）今（9）日公布6月營收1.65億元，月增16.4%、年增7.5%；累計第二季營收5.12億元，年增21.1%，創下歷史新高。為反映上游原材料不斷漲價，公司也正持續對客戶反映成本，第三季有新AI伺服器終端客戶開始出貨，本季營運審慎樂觀。

仁寶營收／6月 958.54 億元 月增 36%、年增 58.4%

仁寶（2324）電腦9日公告6月營收為 958.54 億元，較上月增加 36%，較去年同期增加 58.4%。上半年累計合併營收為4,395.98 億元，較去年同期增加 15.8%。法人表示，看好仁寶後續伺服器成長態勢，預期第3季也有望達到雙位數成長。

至上營收／6月、第2季、上半年齊創高 記憶體漲價效應爆發

半導體通路商至上（8112）9日公布6月營收616.29億元，月增14.3%、年增231.2%，營收暴衝再創高；第2季營收1,506.1億元，季增36.7%、年增167.2%；累計上半年營收2,607.75億元，年增154%。公司表示，營收大幅成長，主要受惠記憶體等零組件價格持續上漲，加上伺服器及手機客戶拉貨動能強勁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。