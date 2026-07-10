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友達6月合併營收月增4% 奪台股成交王
面板大廠友達（2409）昨（9）日公告6月合併營收249.52億元，月增4.67%，年增13.83%；第2季合併營收708.91億元，攀上五季來高點，季增2.69%，年增2.38%；上半年合併營收1,399.22億元，年減1%。
友達近期人氣爆棚，頻頻蟬聯台股成交量排行榜冠軍。昨日再度受到資金青睞，終場股價上漲1.9元、收31.45元，漲幅6.43%，重回短期均線之上，單日成交量58萬4,041張，成交金額182.38億元，再度奪下台股成交王寶座。
針對內部轉型布局，友達指出，公司推動的顯示技術、智慧移動與垂直場域等三大營運支柱，成效已陸續顯現。未來不再局限於傳統面板廠產能與價格戰，而是以三大支柱配合全球布局和綠色永續，全面轉型為核心顯示技術的方案提供商。
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