永道6月合併營收月增34% 海外傳捷報

全球RFID電子標籤龍頭廠永道-KY（6863）昨（9）日公告6月合併營收5.74億元，創單月歷史新高，月增34.2%，年增80.8%。受惠客戶拉貨增溫，第2季合併營收15.3億元，季增31.8%，年增65.2%；上半年合併營收26.8億元，年增29.7%，改寫同期新高。

法人分析，永道營收衝高，主要受惠海外產能進入收割期。其中，去年第4季完工的越南新廠，自今年2月起導入試產與認證，規劃於第2季出貨，並鎖定供應美國市場以因應關稅變數，預計第3季起帶來明顯營收貢獻，將成為下半年重要成長動能。

除了越南新廠逐步邁入收割期，美國廠進度也同步推進。永道先前指出，美國廠自去年已啟動建置，目前設備陸續到位並進入調校，預期年底前有望逐步貢獻產能；現階段在美國設有兩個據點，主要滿足在地製造要求，同時提升供貨即時性。