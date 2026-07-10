大聯大6月合併營收月增39% 文曄減8%

半導體通路商文曄（3036）、大聯大（3702）昨（9）日公布6月業績，大聯大改寫單月歷史新高，帶動第2季營收同步攀峰，大幅超越財測區間高標；文曄6月業績雖然月減逾8%，惟第2季營收超越財測高標，不但改寫單季新猷，季營收更首度站穩5,000億元之上。

文曄6月合併營收1,817.49億元，月減8.1％，年增188％；第2季合併營收5,906.93億元，季增19.5％，年增127.6％。

大聯大6月合併營收1,929.16億元，月增39.7％，年增131.8％，繼今年3月之後，再度刷新單月業績紀錄；第2季合併營收4,582.78億元，季增44.8％，年增82.9％，大幅超過財測區間3,300億元至3,500億元的高標，連兩季創新高；上半年合併營收7,747.78億元，年增55.1％，已超越去年前三季的營收總和。