榮惠6月營收月增16% 報價上漲

PCB設計商榮惠-KY創（6924）昨（9）日公布6月營收1.65億元，月增16.4%，年增7.5%；第2季營收5.12億元，創單季新高，年增21.1%。因應上游原材料不斷漲價，榮惠表示，正持續對客戶反映成本，第3季有新AI伺服器終端客戶開始出貨，營運審慎樂觀。

榮惠董事長劉世璘指出，AI伺服器市況火熱，包括玻纖布、樹脂、銅箔基板、記憶體、被動元件等材料均有缺貨及價格波動狀況，惟下游客戶已愈來愈能接受漲價。

他提到，反映成本的時間差已縮短至一個月，以維持公司合理利潤。因此，預計8月將再度反映成本。

榮惠指出，AI伺服器相關業務已成為公司營運成長的新主要動力，上半年液冷營收占比約8.5%，預期未來液冷比重將持續有感擴大。